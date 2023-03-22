蒲習會談落幕 烏克蘭議題成焦點

（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統蒲亭接待中國國家主席習近平於昨、今兩日在克里姆林宮舉行會談並簽署聲明，說有必要避免烏克蘭衝突失控。

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會談期間，習近平呼籲就俄烏衝突展開對話，蒲亭則贊中國提出的烏克蘭和平倡議，說待基輔當局和西方各國準備就緒，這起倡議可以作為未來協議的基礎。

「然而」，蒲亭（Vladimir Putin）說，「目前為止我們還沒看到對方做好這樣的準備」。

俄中兩位領袖同時簽署聲明，稱最重要的莫過於「尊重各國正當的關切」。這起聲明強調，重點在於避免烏克蘭衝突失控。

蒲亭與習近平簽署的這起聲明指出，兩國關切北大西洋公約組織（NATO）逐步擴大在亞洲的部署，並指控美國「破壞」全球安全。

俄中兩國說，「這兩方敦促美國停止為了保障其片面軍事優勢，而破壞了國際和地區安全以及全球戰略穩定」。

習近平於會談後告訴媒體說，作為聯合國安理會常任理事國成員，中俄將推動一個多極化世界，並促進糧食與能源安全。他並補充說，中俄關係對「現代世界秩序以及人類命運」至關重要。

莫斯科與北京當局表示，兩國將例行性地執行聯合軍演，加強兩國武裝部隊的合作。

© 2023 AFP