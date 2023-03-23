印度政治王朝傳人胡爾．甘地遭判誹謗

（法新社印度阿默達巴德23日電） 印度法院今天針對反對黨領袖拉胡爾．甘地在2019年選戰期間影射總理莫迪是罪犯一案，判決他的誹謗罪名成立。

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莫迪（Narendra Modi）政府屢次遭控利用法律打壓異議人士，讓他們噤聲。在莫迪老家、印度西部古茶拉底省（Gujarat）進行訴訟的本案，也是莫迪近年來對主要政敵拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）所提的數起案件之一。

法院判處國大黨（Congress Party）領袖拉胡爾2年有期徒刑。被告律師宣布有意上訴後，法院立刻准予拉胡爾保釋。

本案源自於2019年選戰期間，現年52歲的拉胡爾當時曾說，「怎麼那麼剛好，小偷都姓莫迪」。這番言論被認為意在詆毀後來壓倒性成功連任總理的莫迪。

政府官員也批評，拉胡爾此言是針對所有以莫迪為姓、較低種姓階級的集體抹黑。

執政黨印度人民黨（BJP）籍國會議員普拉薩（Ravi Shankar Prasad）告訴記者：「如果你侮辱所有姓莫迪的人，這就是徹頭徹尾的誹謗。本案經過適當審理，他有機會陳述立場，經過完整司法程序才作成判決。」

拉胡爾的委任律師曼古基雅（B. M. Mangukiya）則強調，他的當事人無意侮辱任何人。

曼古基雅告訴法庭外的記者：「法官問拉胡爾．甘地有何答辯時，這位國大黨領袖回答，他當時正為揭露我國貪腐醜聞而奮戰。」

「他無意傷害或侮辱任何族群。」

拉胡爾是尼赫魯－甘地家族（Nehru-Gandhi family）的傳人。印度於1947年獨立後，他的外曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）成為首任總理，此後交棒給拉胡爾的祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi），再由拉胡爾的父親拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）接手。3代人一共統治印度38年。

© 2023 AFP