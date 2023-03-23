巴黎奧運將試驗AI監視器挨批

（法新社巴黎22日電） 法國政府計畫在 2024年奧運試驗升級為人工智慧的監控攝影機，反對者怒不可遏，稱此舉為不必要且危險的過頭行為。

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政府表示，為管理數百萬人群並找出潛在危險，這樣的系統有其必要，批評者卻認為，這條法律草案是送給法國產業的禮物，犧牲了人民自由。

根據「世界報」（Le Monde）報導，約40名多位左傾的歐洲議會（European Parliament）議員上周向法國議員遞交公開信，警告這項計畫「開創了歐洲前所未見的監視先例」。

辯論20日晚在法國下議院國民議會（National Assembly）展開，24日會再進行討論。

辯論開始之前，國會議員已對政府範圍廣泛的奧運安全法案提出770項修正案，其中許多針對其第7條（Article Seven）。

該部分規定，現有或新型監視系統（包括無人機攝影機）錄製的畫面，要由「演算法處理」。

人工智慧軟體會「即時偵測可能構成或揭示有恐怖活動或嚴重違反安全規定風險的預先安排事件」，例如不尋常的人群移動或棄置的袋子。

接着，系統會向警方或安全人員警告這些活動，由他們決定如何因應。

體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）告訴國會議員：「這個實驗時間上極為匆促…演算法無法取代人類果斷的判斷力。」

反對者說，此計畫逾越了法國憲法和歐洲法律的界線。

© 2023 AFP