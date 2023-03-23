布林肯籲美國重返聯合國教科文組織 抗衡中國獨大

（法新社華盛頓22日電） 美國國務卿布林肯今天籲請國會同意繳交1.5億美元會員費，以重新加入聯合國教科文組織（UNESCO），表示美國缺席UNESCO，給了中國制定人工智慧規則的機會。

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法新社報導，去年12月，布林肯（Antony Blinken）所屬的民主黨仍在美國國會掌控多數優勢，國會當時為美國恢復向總部位於巴黎的UNESCO提供資金鋪平道路。UNESCO於2011年接納巴勒斯坦成為會員後，美國拖延繳交會員費，以示不滿。

美國總統拜登在新的國家預算中建議納入1.5億美元UNESCO會員費，以作為回歸這個聯合國組織的部分作為。

布林肯向國會說明預算時告訴聯邦參議院委員會：「我相當認為我們應再度重返UNESCO，不是當作送給UNESCO的禮物，而是因為UNESCO正在發生的事情真的很重要。」

布林肯指出：「他們正在制定人工智慧的規則、規範和標準。我們希望能夠參與。」

「中國現在是UNESCO最大的單一捐助國，相當具有份量。我們甚至不在檯面上。」

美國向UNESCO支付8000萬美元或約22%預算，直到2011年UNESCO接納巴勒斯坦為會員，美國依法停止對這個組織提供捐款。

時任美國總統川普與以色列2019年一同退出UNESCO，指控這個組織對以色列存有偏見。

美國稱中國透過在新興技術方面的快速進展，已成其全球最大的對手。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

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