移民暴增 加拿大人口成長創新高

（法新社渥太華22日電） 加拿大政府機構今天表示，由於移民與臨時居民激增，去年加拿大人口成長創下歷史新高，如果這種趨勢持續下去，加國人口將在26年內翻倍。

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加拿大統計局（Statistics Canada）表示，截至今年1月1日，加拿大人口在過去12個月增加了105萬110人，達3956萬6248人，這是自1950年代戰後嬰兒潮以來，最為可觀的成長數目。

不過，由於加拿大政府正尋求引進更多移民來填補勞力缺口，幾乎所有的成長人口都來自國際移民，佔95.9%。

加拿大統計局透過聲明說：「這代表加拿大史上以12個月為期，人口成長首度超過100萬人。」

統計局表示，加拿大去年人口成長2.7%，領先其它七大工業國集團（G7）國家，躋身世界人口成長前20名，而幾乎所有人口成長速度較快的國家都在非洲。

加拿大失業率僅5%，有1/7人口年齡在55至64歲之間，面對接近新低的失業率與人口老化，總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由派政府自2015年上任以來，對新移民張開雙臂，將人數目標提高了一倍。

2022年，有43萬7180名移民來到加拿大，人數創下新高；到了2025年，這個數字預計將增加至每年50萬人。

去年在加拿大獲得工作或求學許可的非永久居民，人數也飆升至60萬7782人。加拿大統計局表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，加國對成千上萬逃離戰事的人表示歡迎，也是原因之一。

稍早，移民部長佛瑞塞（Sean Fraser）宣布，協助暫時安頓烏克蘭人的計畫將延長實施一年，這項計畫原定下周到期。

加拿大政府同時還讓面臨局勢不穩的阿富汗人，以及受近期震災影響的土耳其與敘利亞人更容易前來加拿大。今年2月發生在土敘邊界的強震已造成5萬多人罹難。

雖然加拿大人對移民普遍持有正面看法，但根據加拿大統計局數據，最近的移民潮將在住屋、基礎設施、交通運輸及服務領域帶來挑戰。

© 2023 AFP