西班牙警員被控色誘左派人士 議員斥政府沒道德

（法新社巴塞隆納24日電） 西班牙警方據稱為了滲透深入極端左派與環保團體，警員不惜與相關團體人士發生性關係，以贏取對方信任並獲得情資，西班牙政府為此遭受抨擊。

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加泰隆尼亞媒體La Directa今年1月揭發醜聞，化名叫丹尼爾．耶南德茲（Daniel Hernandez）的警員從2020年以來，與巴塞隆納的極左派運動組織多名成員發生性關係。

根據相關媒體報導，在其中一個案例，親密關係持續近一年時間。

有6名女性投訴這名警員，指控他性侵。她們聲稱是受騙才跟警員發生性關係。

這群女性的委任律師之一沙拉薩（Mireia Salazar）告訴法新社，投訴的目的「是要了解這些行為有多過分，依我們來看，這種做法根本於法無據」。

環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的馬德里分部上周也指控，有一名女警員「至少與一位組織成員發生性關係」，使整起醜聞更加擴大。

這起醜聞令人聯想到英國的凱特．威爾森（Kate Wilson）案件。環保人士威爾森受到一名卧底警員矇騙，與對方維持近2年的性關係。

在2021年的代表性判決中，法院判處警方侵犯威爾森的人權。

耶南德茲案引發西班牙國內眾怒，尤其是在2017年推動獨立失敗、隨後引爆西班牙數十年來最嚴重政治危機的東北部加泰隆尼亞地區。

西班牙中央政府去年才承認，曾用以色列企業開發的間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監聽18名加泰隆尼亞分離主義領袖的手機。

主張獨立的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）議員魯菲安（Gabriel Rufian）上個月在國會辯論期間質問西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），「你們的道德底線究竟在哪」。

他提到這起案件表示，「這不僅威脅政治自由、意識形態自由，而且似乎也威脅性自由」。

桑傑士的左翼少數聯合政府必須時常仰賴加泰隆尼亞左翼共和黨支持，以便在國會通過法案。

聯合政府當中的小型左翼政黨「我們可以」（Podemos）同樣批評這起案件，該黨的平權事務負責人羅德里格斯（Angela Rodriguez）接受廣播節目訪問時指出，「這是對女性的暴力」。

她還說：「我認為我們儘快知道事情真相，才能儘快聲張正義，這對維安機構的聲譽也是好事。」

© 2023 AFP