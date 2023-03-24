馬斯克籲各國勿讓權給世衛 譚德塞警告當心假新聞

（法新社日內瓦23日電） 社群平台推特執行長馬斯克在全球針對新的防範流行病協議展開談判之際，推文表示，各國不應「將權力拱手讓給世界衛生組織（WHO）。」世衛今天對此反擊，警告民眾要當心「假新聞」。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會中說：「指稱協議將把權力讓渡給世衛的說法完全錯誤。這是假消息。協議內容將由各國決定。」

譚德塞沒有點名馬斯克（Elon Musk），但今天稍早，譚德塞在推特（Twitter）上回覆推文，堅稱「各國不會將權力拱手讓給世衛」。

他說：「流行病協議不會改變這點。協議將幫助各國更有效防範流行病，幫助我們更妥善保護民眾，不論他們生活在富裕或貧窮的國家。」

相關協商正朝向旨在幫助預防和迅速因應未來流行病的全球協議邁進，最終定案將在2024年5月交付世衛成員國表決。

這項協議將可在發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情這類全球衛生緊急情況時，解決各國迅速交換訊息的需求，並可防止COVID-19危機期間出現的疫苗取得嚴重不公現象。

協議還應呼籲各國加強國內、區域、全球的準備工作和檢測系統，以便及早發現流行病風險。

不過，即便還沒開始討論，世衛就已在對抗與談判及協議有關的一連串假新聞和陰謀論，包括指控世衛打算接管各國的衛生政策。

譚德塞今天向記者堅稱，根據正在討論的協議，「任何國家都不會將主權讓渡給世衛」。

他說：「協議內容將由各國決定，而且只能由各國決定，各國也將依據各自的國內法律來執行協議。如果任何政治家、商人或任何人不明白這項流行病協議，我們非常樂意討論並解釋。」

© 2023 AFP