印度最大反對黨領袖拉胡爾甘地 被取消國會議員資格

（中央新德里24日電） 印度國會公告指稱，印度最大反對黨「國大黨」（Congress Party）領袖拉胡爾．甘地已被取消國會下議院議員資格。

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拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）本為國會下議院議員，下議院今天發布通告，取消他作為克勒拉省（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad district）議員的資格，從23日誹謗罪名成立起生效。

拉胡爾．甘地現年52歲，曾任國大黨黨主席，但於2019年因國大黨在國會選舉中慘敗而辭職。雖然姓甘地，但拉胡爾．甘地的家族與印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）並無關係。

他的外曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）是印度首任總理；祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）與父親拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）都曾任印度總理，都遇刺身亡；他的母親桑妮雅・甘地（Sonia Gandhi）曾是國大黨黨主席

2019年大選期間，他曾在一次競選大會上質問「為何小偷都姓莫迪」，本意是指控總理莫迪（Narendra Modi）貪污，但遭另一名同樣姓莫迪的地方議員提告：「怎麼能說姓莫迪的人都是賊？」

莫迪家鄉古茶拉底省 （Gujarat）一座地方法院，昨晚宣判拉胡爾．甘地誹謗罪名成立，判刑2年，准許保釋、可上訴。

© 2023 AFP