聯合國秘書長古特瑞斯：人類需為用水規畫新路線

（法新社紐約聯合國總部24日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天緊急呼籲各國改變用水方式與保護水資源，以防衝突爆發並確保全球未來能繁榮發展。

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古特瑞斯在為期3天的聯合國水資源大會（UN Water Conference）結束時說，水是「最寶貴的公共財，必須擺在全球政治議程的中心」。

古特瑞斯說：「所有人類對未來的希望，就某種程度而言，取決於能否規畫出科學根據的新路線，以落實關於水資源的議程。」

「現在已是採取行動的時候了。」

目前世界各國對水資源的做法，無法達成國際訂定的2030年目標，包括取得安全飲用水與讓所有人都能出入衛生設施。

古特瑞斯前幾天稱水是人類的「命脈」，「遭吸血般地過度消耗」已打破水資源循環，引發更多自然災害。

聯合國水資源大會約有1萬人與會，會前與會議期間非政府組織、各國政府與民間機構提出近700項承諾，包括建造廁所、復育30萬公里的受損河川與面積龐大的濕地。

環保智庫「世界資源研究所」（World Resources Institute）的水資源專家艾斯蘭（Charles Iceland）說，只有不到1/3的承諾獲得資金挹注，即只有約1/3的作為能產生實質影響。

儘管如此，他告訴法新社「這些自願性承諾依舊是好的開始」，特別是以德國為首管理橫跨非洲9國的尼日河（Niger River）流域計畫。

根據聯合國水資源組織（UN-Water）網站彙整的最新數據，2020年有20億人仍無安全飲用水可用，36億人無法取得具安全管理的衛生服務，其中有4億9400萬人得在公共場合大小便。

至少有20億人飲用受糞便污染的水源，23億人缺乏基本衛生設施服務可用，相關情況助長霍亂、痢疾與小兒麻痹症的傳播。

氣候變遷讓乾旱變得更頻繁與嚴重，政府間氣候變遷問題小組（IPCC）也估計，今年全球至少一半人口要面臨一段時間「嚴重」缺水。

© 2023 AFP