15偷渡客擠德州貨運列車 2人窒息死亡

（法新社德州威果25日電） 美國德州警方表示，有關當局接獲一通匿名報警電話後，攔下一列有無證移民擠進的貨運列車，裡頭有數人奄奄一息，其中兩人窒息死亡。

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警方說，美國邊界巡防隊（U.S. Border Patrol）在德州南部聖安東尼奧市（San Antonio）附近的小社區尼帕（Knippa）以東地方攔下這列火車。

尤瓦爾迪警察局（Uvalde Police Department）發表聲明說：「約有15名移民被發現需要立即就醫，其中5人由直升機送到聖安東尼奧地區醫院，有5人是送到地區醫院，目前還不清楚他們的狀況。其中兩名移民宣告不治。」

警方說，鐵路貨運公司聯合太平洋公司（Union Pacific）「將主導調查工作」。

根據聖安東尼奧地方電視台KSAT，這列火車停靠地點附近的氣溫，在下午晚些時候高達攝氏30度。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejando Mayorkas）在推特（Twitter）發文說：「得知又有移民冒險偷渡發生悲劇，令人感到心碎。」

他又說：「我們將與尤瓦爾迪郡警長辦公室合作，追究那些（肇事者）的責任。人口走私犯冷酷無情，他們只在乎賺錢。」

© 2023 AFP