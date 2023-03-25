2035年起禁售化石燃料新車爭議 歐盟與德國達協議

（法新社布魯塞爾25日電） 歐洲聯盟（EU）與德國今天表示，針對歐盟計畫最晚於2035年禁止販售使用化石燃料的新車輛，雙方已就德國提出的異議達成協議。

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歐盟打算在2050年之前成為「氣候中和」經濟體，也就是達到溫室氣體凈零排放。而各成員國達成自2035年起禁售化石燃料新車的畫時代協議，對於上述野心勃勃的計畫至關重要。

不過，歐盟最大汽車製造國德國本月稍早採取史無前例舉動，在最後一刻將已經循歐盟傳統立法程序通過的協議封殺。柏林要求布魯塞爾提供保證，確保新法仍會允許使用合成燃料的內燃機發動機新車銷售。這也是今天所宣布突破性發展的焦點。

歐盟執行委員會（European Commission）副主席暨環境事務執委堤孟思（Frans Timmermans ）在推特（Twitter）發文表示：「我們已與德國就efuel（合成燃料的一種）的未來達成協議。如今我們將努力讓車輛二氧化碳（排放）標準相關法規儘速通過。」

德國交通部長維辛（Volker Wissing）也發表推文說，采內燃機發動機驅動的新車，只要僅使用二氧化碳排放中和的燃料，就能在2035年以後繼續販售。

歐盟與德國為了打破僵局進行了數周談判，主要環繞柏林希望法案比原本條文對於合成燃料有更大容許。

不過，德國想要爭取豁免的合成燃料尚在開發階段，是利用低碳電力製造。儘管這項技術尚未經過檢驗，但德國車廠冀望這能讓內燃機發動機的使用延長。

© 2023 AFP