台宏斷交 吳釗燮：宏都拉斯對中國存有幻想

（法新社台北26日電） 宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

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吳釗燮宣讀聲明指出，宏都拉斯與中華人民共和國正在進行建交談判，經過溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、總領館、技術團等相關人員，並要求宏國關閉駐台大使館。

他說，宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡��楚）與其執政團隊一直對中國存有幻想，在2021年宏國總統大選，就曾提出外交轉向議題，經過台灣努力，在卡斯楚總統上任初期，台宏雙邊關係曾一度平穩，但中國對宏國的利誘未曾停歇，外交部與駐館對相關情資均有掌握並妥善處理。

吳釗燮指出，但卡斯楚政府也同時向台灣索求數十億美元的鉅額經貿援助，就台灣與中國的援助方案進行比價，台灣基於傳統友誼，秉持最大誠意在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，公開釋出錯誤訊息，造成對台灣的傷害。

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