尼泊爾險發生客機空中相撞意外 3員工遭停職調查

（法新社加德滿都26日電） 尼泊爾官員今天表示，上周2架客機差點在空中相撞後，當局已將3名空中交通管制人員暫時停職並展開相關調查。

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法新社報導，1架印度航空（Air India）客機和另1架尼泊爾航空（Nepal Airlines）客機24日等待降落加德滿都國際機場期間，差點發生相撞事故。

尼泊爾民航局發言人尼魯拉（Jagannath Niroula）表示，已成立專門委員會，調查這起事故。

他說，由於加德滿都機場交通擁堵，印度航空客機在5800米高空盤旋等待期間突然下降，險些撞上正在4600米高空飛行的尼泊爾航空客機。

尼魯拉說：「我們已成立一個委員會，以調查事故原因，這引起我們對安全風險的擔憂。當時執勤的3名交管人員已被停職，直至進一步通知。」

「同樣，我們也致函印度民航監管機構，要求調查印航飛行員可能存在的失誤，並採取必要相應行動。」

尼泊爾的飛安狀況堪稱臭名昭着。上次事故發生距今還不到2個月，那場西部地區的空難導致機上72人全數罹難。

政府委員會將提交報告，以確認雪人航空（Yeti Airlines）空難原因。

除惡劣的飛行條件，尼泊爾航空和航空運輸部門還因維護不善、訓練不足和標準寬鬆，飽受安全問題和事故頻發的困擾。

歐盟以安全為由，自2013年起已禁止尼泊爾所有航空公司進入歐盟領空。

© 2023 AFP