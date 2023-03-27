瑞典軍方規定公務機禁用TikTok

（法新社斯德哥爾摩27日電） 瑞典軍方今天表示，將禁止工作人員在公務手機上使用中國企業的熱門短影音應用程式（App）TikTok，理由是存在安全隱患。此前西方國家當局已做出一系列類似決定。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法新社所見的決策結果，瑞典國防軍表示，有關TikTok處理用戶資訊的方式及其母公司北京字節跳動（ByteDance）的行為，相關報導已透過公開來源為人知曉，瑞典軍方是基於這些報導做出評估。

瑞典國防軍新聞秘書葛勞費特（Guna Graufeldt）告訴法新社：「使用行動電話和平板，本身可能就構成安全風險，因此我們不希望我們的公務設備上有TikTok。」

鄰國挪威的國會上周才禁止能連上國會系統的裝置使用這款App。法國24日也禁止公部門員工下載TikTok等「娛樂用App」到公務手機上。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與荷蘭、英國、美國、加拿大、紐西蘭政府已告訴官員，不能在公務裝置上使用TikTok，因為它們擔心TikTok與北京的共產黨政府有關係。

TikTok堅稱中國政府並未控制也不能取得其數據。

但TikTok去年11月坦承，部分在中國的員工可以讀取歐洲用戶數據；去年12月也坦言曾有員工運用數據來監視記者。

© 2023 AFP