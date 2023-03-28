兩岸外交戰場在拉美 台灣仍不忘加強與大國邦誼

（法新社德古西加巴28日電） 台海兩岸激烈外交戰的一場戰役正在拉丁美洲進行，宏都拉斯是最近一個背棄台灣以與中國建交的國家。不過台灣並未忘記，同時加強與美日等主要國家邦誼。

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即將在4月舉行總統大選的巴拉圭，則是兩岸的下一條戰線，該國反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）誓言，當選後將重新評估對台關係。

在宏都拉斯26日與台灣斷交後，台灣的邦交國還有巴拉圭與其他12國，分別是瓜地馬拉、貝里斯、海地、教廷、史瓦帝尼以及7個加勒比海和太平洋小島國。

蔡英文總統預定本周出訪瓜地馬拉和貝里斯，以設法鞏固彼此邦誼。在宏都拉斯之前，近年棄台投中的國家包括2021年尼加拉瓜、2018年薩爾瓦多、2017年巴拿馬以及2007年哥斯大黎加。

最近從宏都拉斯國立自治大學（UNAH）退休的分析家馬德里（Zoyla Madrid）告訴記者，「世界地緣政治正在重組」，中國是爭取拉丁美洲支持的「帝國」之一。

馬德里指出，在這場角逐中，宏都拉斯的外交轉向決定對美國形成了打擊。她說：「美國在地緣政治和軍事上一向仰仗宏都拉斯；事實上，宏都拉斯境內有7座美軍基地。」 美國自身與台灣並無外交關係，在宏都拉斯外交轉向後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國「支持台灣人民」，但也支持「一個中國」政策。

布林肯說：「各國對自己的外交政策必須獨立作出決定，我們任由各國決定。」

宏都拉斯社會學家卡里亞斯（Pablo Carias）對記者表示，美國的立場無異是「照我說的做，不要學我怎麼做」。

卡里亞斯說：「美國建議我們不要與中國建交，但他們卻與中國有邦交。」

澳洲國立大學（ANU）「台灣研究講座計畫」講師宋文笛表示，台灣對再次失去邦交國固然感到失望，但可能「至少同樣優先━若無格外優先━重視與全球主要國家加強關係，諸如美國、日本、澳洲和歐洲國家等」。

宋文笛並指出，台灣在美國與中國日益加劇的對抗中，扮演了日益重要的角色。美國愈來愈必須「排定戰略資源運用的優先順序」，而「有關中國的考量會增加…那就是透過經濟援助與拉丁美洲、非洲和太平洋島國加強邦誼」。

© 2023 AFP