匈牙利國會通過 將對芬蘭入北約投贊成票

（法新社布達佩斯27日電） 在拖了好幾個月後，匈牙利國會同意針對芬蘭加入北約一事投下贊成票。

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匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的右翼「青年民主黨」（Fidesz）在國會居主導地位。

匈牙利國會以182票贊成、6票反對，通過北歐的芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟。

匈牙利國會放行意味北約30個會員國，已有29國同意芬蘭加入北約，唯一還未點頭者是土耳其，但預料土耳其下月也會在國會讓芬蘭過關。

匈牙利國會通過後，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在推特（Twitter）上說：「謝謝你們用這樣明確的數字表態。」

芬蘭若完成加入北約，代表北約與俄國間的接壤長度將翻倍的；芬蘭和俄國間有1340公里的邊界。

在俄國去年2月入侵烏克蘭後，最初目標是芬蘭和同屬北歐的瑞典一起申請加入北約，但瑞典因和土耳其有連串爭端，也註定瑞典無緣於北約今年7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會前入會。

馬林也不忘為瑞典喊話，稱芬蘭和瑞典一起加入，將可提升整體北約安全，「讓瑞典在維爾紐斯峰會前也確定能加入，符合所有人的利益」。

芬蘭和瑞典放下數十年軍事不結盟的堅持，在俄羅斯入侵烏克蘭後決定加入北約。

2022年6月的北約峰會受理兩國申請加入，但仍須各會員國同意，因土耳其、匈牙利始終「有意見」，芬蘭和瑞典一直未能完成加入北約的程序。

© 2023 AFP