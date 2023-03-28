德國交付烏克蘭豹式主戰坦克（法新社鹿特丹27日電）德國總理蕭茲今天表示，德國已向烏克蘭交付承諾的豹式主戰坦克，為烏克蘭提供對付俄羅斯急需的重型武器。 在德國表示願意提供烏克蘭主戰坦克後的2個月，蕭茲所說的「非常現代」的德制主戰坦克終於來到烏克蘭。

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德國「明鏡周刊」報導指出，德國已交付18輛先進的豹式坦克，最後一批坦克已於上周末離開德國，然後在邊境移交給烏克蘭。

當被要求確認上述報導時，蕭茲在鹿特丹與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）共同舉行的記者會上說，「是的，我們按照我們宣布的那樣交付了豹式坦克」。

「我們正在提供我們現在已經交付的非常現代的（坦克）。」

德國國防部後來也證實了18輛豹式坦克的交付，以及兩輛裝甲Buffel坦克救援車。

它說，大約40輛貂鼠式步兵戰鬥車（Marder）也已抵達烏克蘭。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在一份聲明中說：「我們的坦克按照承諾準時交到我們的烏克蘭朋友手中。」「我相信它們可以在戰場上有所作為。」

烏克蘭士兵在德國軍事基地接受了豹式2A6的訓練，這是最先進的豹式坦克型號。他們還在西班牙基地接受過訓練。1120328 27日電）德國總理蕭茲今天表示，德國已向烏克蘭交付承諾的豹式主戰坦克，為烏克蘭提供對付俄羅斯急需的重型武器。 在德國表示願意提供烏克蘭主戰坦克後的2個月，蕭茲所說的「非常現代」的德制主戰坦克終於來到烏克蘭。

德國「明鏡周刊」報導指出，德國已交付18輛先進的豹式坦克，最後一批坦克已於上周末離開德國，然後在邊境移交給烏克蘭。

當被要求確認上述報導時，蕭茲在鹿特丹與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）共同舉行的記者會上說，「是的，我們按照我們宣布的那樣交付了豹式坦克」。

「我們正在提供我們現在已經交付的非常現代的（坦克）。」

德國國防部後來也證實了18輛豹式坦克的交付，以及兩輛裝甲Buffel坦克救援車。

它說，大約40輛貂鼠式步兵戰鬥車（Marder）也已抵達烏克蘭。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在一份聲明中說：「我們的坦克按照承諾準時交到我們的烏克蘭朋友手中。」「我相信它們可以在戰場上有所作為。」

烏克蘭士兵在德國軍事基地接受了豹式2A6的訓練，這是最先進的豹式坦克型號。他們還在西班牙基地接受過訓練。

© 2023 AFP