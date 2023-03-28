烏克蘭：英國挑戰者坦克已經抵達

（法新社倫敦27日電） 烏克蘭國防部發言人佐洛塔（Iryna Zolotar）今天表示，英國挑戰者坦克已經抵達烏克蘭。

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佐洛塔說，「它們已經在烏克蘭了」，但未提供任何其他細節。

預計這些坦克將參與烏克蘭發起的任何春季反攻行動。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）今天稍早表示，他視察了該國軍隊「新成員」─挑戰者坦克和德國貂鼠式（Marder）步兵戰車，以及美洲豹（Cougar）裝甲卡車與來自美國的史崔克（Stryker）裝甲運兵車。

列茲尼科夫在Facebook上說，「一年前，沒有人會想到我們夥伴的支持會如此強大。」

他稱讚英國的挑戰者戰車，稱它們為「軍事藝術」。

在倫敦，英國政府今天表示，正受訓使用挑戰者2坦克的烏克蘭乘組人員，現已準備好部署到前線。

英國國防部在一份聲明中說：「烏克蘭裝甲兵已在英國完成挑戰者2坦克的訓練，並已返回家園，繼續與俄羅斯的非法和無端入侵抗爭。」

這項訓練在英國於1月宣布將派遣14輛坦克不久後，即已開始。

英國國防部表示，乘組人員學會如何指揮、駕駛和「有效識別與攻擊目標」，這是烏克蘭武裝戰力「階梯式變化」。英國國防大臣華萊士（Wallace）表示，「看到烏克蘭士兵在英國上完成挑戰者2坦克訓練的決心，實在令人鼓舞。」

© 2023 AFP