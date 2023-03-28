美日就電動車電池關鍵礦物達成貿易協議

（法新社華盛頓27日電） 美國貿易官員今晚宣布，美國和日本已就對電動車電池至關重要的礦物出口達成貿易協議，以在這個由中國主導的領域中強化盟國之間的供應鏈。

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稀土元素和鋰等礦物在清潔能源技術中變得日益重要，但在滿足電動車的預期需求方面，美國將面臨此類關鍵礦物供應的缺口。

美國貿易代表署（USTR）發布聲明表示，最新的美日協議內容包括承諾不會在輸出關鍵礦物給對方時加徵關稅。 美國貿易代表署還稱：「美國和日本在強化志同道合夥伴之間的供應鏈，以及增加抵禦經濟脅迫等威脅的韌性方面有共同利益。」

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，隨着華府繼續與盟友和合作夥伴合作強化供應鏈，包括通過「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act，IRA），美日最新協議象徵「一個令人樂見的時刻」。

「降低通膨法案」規定，在符合條件的電動車電池中，40%的關鍵礦物需從與美國簽訂自由貿易協定的國家開採或進行加工。

這個數字將在2027年提高到80%，且相關規定把歐盟和日本排除在外，因此引起歐盟和日本的擔憂。

不過，最新協議為在日本加工的關鍵礦物打開大門，使其能依據這項法案符合部分美國補貼條件。

© 2023 AFP