香港民主派何俊仁遭撤銷保釋 聯合國促放人

（法新社日內瓦28日電） 聯合國（UN）今天敦促香港當局釋放香港最知名民運人士之一的何俊仁，強調他的健康狀況危急。

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71歲的何俊仁曾任香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主席。現已解散的支聯會，曾經30多年來每年舉辦悼念中國1989年六四天安門事件的燭光晚會。

警方消息人士告訴法新社，處於國安法案保釋期間的何俊仁又被控干擾證人、妨礙司法公正，而遭到法院撤銷保釋，並於22日遭到警方國安處人員逮捕。

律師出身的何俊仁已依港區國安法被控「煽動他人顛覆國家政權罪」，可能被判處最高10年徒刑。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在推特（Twitter）發文表示：「我們持續關注根據國家安全法進行中的案件，我們對此嚴重關切。」

「儘管何俊仁健康情況危急，但他一周前再度因為這項法律而遭到羈押。我們敦促當局釋放何俊仁，使他得以繼續接受迫切的醫療照護。」

何俊仁被控的顛覆罪待審，他在收押將近一年後才於去年8月獲准交保，保釋條件包括不能發表任何被視為危害國家安全的言論。

港區國安法實施後，已有多名備受外界矚目人士被捕，何俊仁再度被捕是其中最新案例。

© 2023 AFP