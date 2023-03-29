世衛更新指引 僅建議高風險族群接種額外追加劑

（法新社日內瓦28日電） 世界衛生組織（WHO）今天針對疫苗接種發布更新指引，僅建議發展為重症風險最高的族群在打完第一劑COVID-19加強針後，再接種額外追加劑。

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世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation, SAGE）基於重症或死亡風險提出3種簡化過的新疫苗接種優先級別，分別為高度、中度和低度。

高度風險族群包括較年長的成年人、患有糖尿病等共病症的較年輕成年人、具有人類免疫缺乏病毒（HIV，愛滋病毒）等免疫功能低下情形的人、孕婦和第一線醫療工作者。

至於低度優先級別族群，則包括年齡介於6個月到17歲的健康孩童及青少年。

雖然基礎劑和加強針對這個族群來說安全又有效，不過考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的低負擔，免疫專家戰略諮詢小組表示，各國的疫苗接種決定應該基於醫療計畫優先要務和成本效益問題等「背景因素」。

世衛正在尋找能涵蓋廣泛的變異株、效果更持久、對於預防感染和傳播表現更好的新COVID-19疫苗。

© 2023 AFP