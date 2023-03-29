拜登宣揚美國製造業復蘇 為競選連任暖身

（法新社美國杜拉姆28日電） 美國總統拜登今天推出一項新的選戰主題，吹捧他所說的美國製造業復蘇，為2024年競選連任暖身，同時不忘警告共和黨人可能拖累經濟。

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拜登在北卡羅來納州杜拉姆（Durham）的半導體商Wolfspeed製造廠表示：「我已下定決心再次在這個國家製造東西，也就是發展美國的製造能力。」Wolfspeed最近宣布50億美元的擴展計畫。

在全球競賽中提高美國的微型高科技零組件產能，一直是拜登2021年上任以來的首要任務，這些零組件是多數現代技術核心所在。

拜登訪問Wolfspeed製造廠，開啟了白宮稱為「投資美國」的3周旅程。美國高階官員將訪問約20個州，宣傳半導體產業中新創的製造業就業機會，以及美國政府大規模激勵措施下，在其他產業創造出的新就業機會。

根據白宮說法，在拜登領導下，已宣布超過4350億美元的新投資，其中約半數用於清潔能源及電動車企業，另一半用於半導體。

拜登說：「如果我們投資美國，我們能夠改變這個國家的未來。」拜登尚未正式宣布在2024年競選連任，但已明確表示參選意願。

相較於拜登宣揚的經濟表現，共和黨則指責他應為居高不下的高通膨負起責任。

美國共和黨全國委員會（Republican National Committee）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在一篇以「拜登的破產美國之旅」為題的聲明中，抨擊「拜登與現實脫節」。

© 2023 AFP