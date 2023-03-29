拜登：多數美國人認為擁有軍用步槍很奇怪

（法新社華盛頓28日電） 美國爆發最新一起校園槍擊案後，美國總統拜登今天說，多數美國人認為擁有發動這類屠殺案常用的軍用步槍很「奇怪」。

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一名全副武裝的槍手昨天闖入田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立教會小學，殺死3名學童與3名教職員成人後遭警方擊斃。記者問到應該如何因應這起事件時，拜登在白宮向媒體表示：「大多數的美國人認為擁有突擊武器很奇怪、很瘋狂。他們反對擁有突擊武器。」

拜登造訪北卡羅來納州一家半導體工廠時，繼續批評擁有突擊武器的行為，並為「令人心碎」的槍下亡魂哀悼。

拜登說：「沒有什麼比失去孩子還要悲慟。」拜登還在襁褓中的女兒1972年發生車禍死亡，他已成年的兒子波伊（Beau Biden）2015年因腦癌病逝。

今天稍早，拜登對國會不終結受歡迎的AR-15式等半自動步槍的合法擁有權表示憤怒，說他已束手無策。

他對媒體說：「我已竭盡我行政職權所能，在槍枝議題上做了我該做的事。國會必須採取行動。除了懇請國會合理行事，我實在無能為力。」

拜登指出，他在1994年柯林頓政府任內擔任聯邦參議員時，推動國會通過所謂的突擊武器禁令。他說：「上一次我們通過突擊武器禁令時，暴力事件有所減少。」

拜登在北卡羅來納州發表談話時說：「作為一個國家，我們虧欠這些家庭太多了，替他們禱告也無濟於事。我們必須為他們採取行動。」

© 2023 AFP