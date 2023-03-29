法國民議會通過決議 承認烏克蘭大饑荒為種族滅絕

（法新社巴黎28日電） 法國國民議會今天把 1930年代蘇聯史達林（Joseph Stalin）領導下烏克蘭數百萬人餓死的大饑荒認定為「種族滅絕」，烏克蘭總統澤倫斯基樂見此舉，盛讚這是「歷史性的決定」。

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法國議員在以168票對2票通過的決議中，呼籲政府也這樣做。俄羅斯現在對烏克蘭的入侵讓人們想起1930年代針對烏克蘭的暴行。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發推文感謝法國國會議員，盛讚此一「歷史性的決定」。基輔敦促國際社會，宣布烏克蘭那場饑荒為「種族滅絕」。

歐洲議會（European Parliament）去年12月通過決議，將烏克蘭1930年代的「烏克蘭大饑荒」（Holodomor）認定為種族滅絕，歐盟成員國保加利亞國會上個月也這樣認定。

今天在巴黎通過的決議文本，認定「蘇聯當局在1932年和1933年對烏克蘭人民實施的強迫和計畫性饑荒本質上是種族滅絕」。

法國國會譴責這些行為，並「申明支持烏克蘭人民的願望，也就是讓大家認定蘇聯政權對他們犯下的大規模罪行」。

基輔認為，1932至1933年的「烏克蘭大饑荒」是史達林政權蓄意的種族滅絕行為，目的是消滅烏克蘭社會，特別是農村中對蘇共政權的不滿。

史達林農業集體化運動沒收穀物和其他食品，使數百萬人挨餓。

© 2023 AFP