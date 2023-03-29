烏打擊深入前線後方俄佔區 反攻聲勢日益高漲

（法新社基輔29日電） 俄羅斯部隊因冬季攻勢失利而兵疲馬困，越來越多人認為烏克蘭反攻號角即將響起。烏克蘭今天攻勢深入前線後方，攻擊俄羅斯佔領區城市梅利托波爾一個鐵路機廠，造成當地停電。

廣告 繼續瀏覽後續

梅利托波爾市（Melitopol）距前線約65公里。俄方過去幾天指控烏方對當地數度展開攻擊。

佔領區官員表示，烏方攻擊鐵路機廠導致停電，但沒有造成人員傷亡。

俄羅斯在札波羅熱地區（Zaporizhzhia）扶植的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）在通訊軟體Telegram發文表示，烏方使用的是美國的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）火箭。

俄羅斯27日就已指控烏軍炮擊梅利托波爾市。佔領區當局23日則稱一枚簡易爆炸裝置造成一名警察受傷。在此之前，他們還通報一名莫斯科扶植官員15日死於汽車炸彈攻擊。

如果烏克蘭能在這個地區成功突破，就可以切斷連接俄羅斯本土和克里米亞的陸地走廊。烏克蘭曾經表示，若無法取得能夠長驅直入打擊俄方軍火庫和供給線的長程武器，將無法展開反攻。

基輔目前能夠運用的火箭最高射程為80公里。俄方表示，美方承諾對烏提供的射程達150公里武器已經交付。基輔對此並未證實，僅強調需要更多西方先進武器。

烏克蘭去年秋季曾在東北部和南部成功進行反攻，其中在南部的反攻就是以海馬士火箭進行攻擊後，收復了赫松��（Kherson）。

© 2023 AFP