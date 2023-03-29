美田納西州小學槍擊案 警方：槍手家中囤了7把槍

（法新社納希維爾28日電） 美國警方今天表示，闖入田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立教會小學殺害6人的28歲槍手，儘管有心理健康問題的證據，仍買到數把槍枝並藏放在與父母同住的家中。

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納希維爾警局局長德瑞克（John Drake）向媒體表示，28歲的赫爾（Audrey Hale）一直在接受某種「情緒障礙」的治療，槍手父母認為他們的小孩曾買下一把槍枝，之後又轉賣給別人。

但赫爾是持兩把突擊步槍與1把制式手槍闖入基督聖約學校（Christian Covenant School）。這是一所小型的基督教學校，校內學生約200人左右，是槍手的母校。

警方稱槍手是名生理上的女性，但在社群媒體上用男性代名詞，犯案前已備妥詳盡的校園地圖，並留下一份手寫犯案宣言，提及策畫在其他地點發動攻擊。

德瑞克說：「赫爾分別從當地5家槍枝店合法購入7把槍枝。她因為有情緒障礙接受醫生治療…她的父母覺得她不應擁有武器。」

德瑞克又說：「結果她藏了數把武器在家中。」德瑞克說，喪命的小學生與教職員工並不是個別遭到針對，且儘管發現了槍手遺留的宣言，但目前沒有已知的犯案動機。

© 2023 AFP