間諜氣球事件過後 美官員上周訪中

（法新社華盛頓28日電） 美國國務院今天證實一名美國官員於上周訪問中國，標誌着國務卿布林肯（Antony Blinken）近2個月前緊急取消行程之後，美中行事低調地恢復對話。

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國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴媒體，國務院新成立、所謂的「中國所」（China House）負責人華自強（Rick Waters），造訪了北京、上海和香港。

巴特爾表示，華自強「會晤工作級別對口人員」，也會見了派駐當地的美國政府員工。

巴特爾淡化華自強這趟訪問，不但婉拒說明會談主題，也未陳述談論結果。

國務卿布林肯原本排定2月初前往北京，當初若成行，他會是近5年來訪中最高層級的美國官員。

2月的那場訪問是中國國家主席習近平和總統拜登去年11月在印尼�Q里島（Bali）20國集團（G20）峰會場邊會談結束後敲定的，當時他們同意，全球最大的兩個經濟體將致力於控制持續升溫的緊張局勢。

然而，布林肯於美國領土上空出現中國間諜氣球之後，取消了訪中的計畫。

美中關係自此進一步惡化。習近平除了公開指控美國「遏制、圍堵、打壓」中國，更前往莫斯科力挺俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

© 2023 AFP