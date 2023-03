美參院通過立法 廢除對伊拉克發動戰爭授權

(法新社華盛頓29日電) 美國帶頭進軍伊拉克、推翻伊拉克前獨裁者海珊(Saddam Hussein)政權20年後,美國聯邦參議院今天通過跨黨派立法,廢除對伊拉克發動戰爭的授權。

兩黨都支持廢除2002年通過、授權時任總統小布希(George W Bush)對伊拉克用兵的「作戰授權法」(Authorization for the Use of Military Force, AUMF),以及授權老布希(George HW Bush)對入侵科威特的海珊政府正式宣戰的1991年版法案。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說:「美國、伊拉克乃至整個世界,自2002年來發生了翻天覆地的變化,現在該是讓法律跟上這些變化的時候了。」

「這些作戰授權法已經過時。廢除這些法案不會對駐外美軍帶來危害,也不會妨礙我們保護美國人民安全的能力。」

參院以66票贊成、30票反對通過上述兩項對伊拉克發動戰爭的授權。

美國總統拜登已承諾將簽署法案,但法案能否成功闖過共和黨掌控的眾議院,前景似乎不太明確。

美國國家廣播公司新聞網(NBC News)詢問共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy),眾院是否將針對廢除上述法案進行討論,他並未做出承諾,僅表示,「必須先看看法案相關內容」。(譯者:劉文瑜/核稿:施施)

