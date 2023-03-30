美軍兩架黑鷹直升機訓練墜毀 101空降師數人傷亡

（法新社華盛頓30日電） 美國陸軍第101空降師兩架黑鷹直升機昨天晚間執行訓練任務時在肯塔基州墜毀。相關的官員指出，事故造成「數人傷亡」。

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坎貝爾堡（Fort Campbell）軍事基地今天凌晨發布聲明指出，隸屬第101空降師（101st Airborne Division）的兩架黑鷹直升機（Black Hawk）昨晚10時左右在坎貝爾堡西北方的肯塔基州崔格郡（Trigg County）墜毀。

第101空降師稍後推文表示：「我們可以證實，第101空降師兩架飛機昨晚發生事故，造成數人傷亡。現階段我們關注重點是受影響的官兵及其家屬。」

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）稍早表示，預期有人員喪生，還說該州的警方和緊急事故管理局正在因應處理事故。他在推文說道：「我們得知坎貝爾堡基地傳來的壞消息，初步通報有直升機墜毀，預計有人員喪命。」 坎貝爾堡基地提到，正對這起事故展開調查，有更多消息時會繼續提供。

第101空降師是美國陸軍唯一的空中突擊師，總部位於坎貝爾堡。

101空降師別稱為「嘯鷹」（Screaming Eagle），於1942年8月組建，曾在第二次世界大戰的諾曼第登陸和突出部之役立下戰功。

這支部隊近年也參與美軍在伊拉克和阿富汗的軍事行動。

© 2023 AFP