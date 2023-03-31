川普遭刑事起訴 艷星暴風女改寫美國政壇史

（法新社華盛頓31日電） 美國前總統川普因涉嫌支付艷星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費，遭紐約大陪審團投票決定起訴，成為美國史上第一位面臨刑事起訴的前總統，改寫美國政壇史。

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成人片女星丹尼爾斯和川普的孽緣始於多年前。2018年，她爆料曾在2006年夏天和川普發生過性關係。

丹尼爾斯出現在社群媒體與電視台攝影機前時，常身穿招牌的粉紅色套裝與細高跟鞋；而在幕後，她則聘用了一大票律師作為智囊團。

川普支持者例行在社群媒體對她辱罵，拿川普替她取的綽號「馬臉」對她恣意嘲笑，她卻泰然自若地掌控一切，甚至還曾經考慮進軍政壇。

川普昨天被證實起訴後，丹尼爾斯在推特發文說，「我收到太多私訊，根本回覆不來…我也不想灑了我的香檳」，她不忘標註#TeamStormy來替自己的周邊商品打廣告。

本名史蒂芬妮．柯立福（Stephanie Clifford）的暴風女丹尼爾斯出生於路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge），在雙親離婚後由母親獨自撫養長大。

在2018年出版的回憶錄中，她表示家人對她疏於照顧，且在9歲曾被一名年長男子性侵。儘管如此，她在學校仍表現優異，且對馬抱有熱愛。

為了維持生計，丹尼爾斯起初成為一名脫衣舞娘，接着轉戰拍攝成人片，成為成人片業界的知名女演員、導演和編劇，曾贏得多個獎項。

然而，真正讓美國大眾認識她，還是因為她和川普的那段關係。

2018年，她出版回憶錄「和盤托出」（Full Disclosure，暫譯），細述2006年夏天在內華達州與加州邊界的塔霍湖（Lake Tahoe）一場慈善高爾夫球錦標賽上，與川普這名電視實境秀巨星命運般的相遇。

在那之前，丹尼爾斯才剛在導演賈德阿帕托（Judd Apatow）的電影「40處男」（The 40-year-old Virgin）中短暫亮相。

那一年，丹尼爾斯27歲，川普60歲。

根據丹尼爾斯的描述，川普邀請她到他的套房共進晚餐。她進房後，看到的是身穿睡衣坐在沙發上的川普。她寫道，她與川普隨後發生「可能是我經歷過最不怎麼樣的性經驗」。

川普則否認兩人有性行為，並以「敲詐」和「徹頭徹尾的騙局」來指控丹尼爾斯。

可以確定的是，丹尼爾斯在2016年總統大選之前，獲得一筆13萬美元的封口費。

而這筆錢正是曼哈頓地區檢察官起訴川普的核心，稱他可能違反選舉經費法。

封口費的存在於2018年被揭露後，丹尼爾斯要求法院廢除她與川普之間的保密協議，隨後開始頻頻上電視節目。

丹尼爾斯在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）說，她希望澄清一項事實。

她口氣平穩地說：「我並非一名受害者。」她表示，即使在塔霍湖的那一晚，她並沒有受到川普吸引，但兩人發生關係是出於合意。

對於川普承諾要讓她出現在他當時主持的實境秀「誰是接班人」（The Apprentice），丹尼爾斯對於實現的可能性也心知肚明。

至於她是否認為，川普這麼說是想要誘惑她？丹尼爾斯說，「當然，我的意思是，我又不瞎。但同時，這也許有可能實現不是嗎」，並說她當時認為這段關係或許能幫助她的事業更上一層樓。

丹尼爾斯曾在2010年認真考慮參選路易斯安那州參議員。她育有一名女兒，並在去年嫁給第4任丈夫、同為成人片演員的布雷德（Barrett Blade）。

在丹尼爾斯啜飲香檳的同時，她的律師則發表了較為清醒的立場聲明。他們表示：「川普遭到起訴並不令人高興。大陪審團的認真與盡職必須受到尊敬。現在就讓真相和正義獲得勝利吧。」

© 2023 AFP