拜登促加強監管中型銀行 避免矽谷銀行倒閉重演

（法新社紐約30日電） 美國總統拜登（Joe Biden）今天呼籲銀行監管機構恢復對中型銀行的更嚴格管理規範，他說這樣可以防止未來又發生矽谷銀行（Silicon Valley Bank）這樣的倒閉事件。

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根據白宮的說明文件，雖然前總統川普（Donald Trump）放寬了資產在1000至2500億美元之間的銀行相關管理規定，但拜登敦促監管機構進行一系列改革，以「降低未來銀行業危機的風險」。

白宮一名官員在記者簡報會中表示，這些作為是「在現有權力下可採取的常識性措施」，且無需國會批准。

美國最大型的銀行，例如花旗集團（Citigroup）與摩根大通集團（JPMorgan Chase），資本和流動性都受到最嚴格管控，但川普主政時期放寬了對中型銀行的管制標準。

2008年金融危機後通過的「陶德佛朗克法」（Dodd-Frank law），原本要求對資產至少500億美元的銀行實施更嚴格的規範標準。

但川普在2018年簽署的法律改革案，取消對資產介於500至1000億美元銀行的更嚴格管制標準。

同時，資產規模介於1000至2500億美元的銀行，除非監管機構逐間各別實施，否則不會自動採用更嚴格的管理規定。

根據今天發布的聲明，拜登呼籲對上述規模的銀行進行年度壓力測試，並規定銀行在破產時應如何清算資產，同時也要有更健全的資本要求。

美國聯邦準備理事會（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）監管人員向國會的委員會表示，他們正在審查矽谷銀行的監管問題，且會解決當中任何缺失。 聯準會和聯邦存款保險公司將於5月1日前發布報告。

© 2023 AFP