川普遭刑事起訴 暴風女：他不再碰不得

（法新社倫敦31日電） 川普因涉支付封口費給艷星「暴風女丹尼爾斯」，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。丹尼爾斯在今天刊出的英國媒體訪問中表示，川普被起訴顯示他不再是「碰不得」的大人物。

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44歲的「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）告訴英國「泰晤士報」（The Times），川普遭到起訴是「極為重大與畫時代」的事件。這篇專訪據稱在美國某個未公開地點進行。

丹尼爾斯說，「我很驕傲，川普不再碰不得」。

但她也說，「這起事件的另一面，就是它將持續分化群眾，讓他們武裝對立。他（川普）煽動暴動、造成死亡與破壞，但已經躲過了一次」。

丹尼爾斯警告，「無論結果是什麼，這將會製造暴力，會發生傷亡」。

川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給本名史蒂芬妮．柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼爾斯，換取她閉口不談兩人的過往風流韻事。

丹尼爾斯稱兩人在2006年有過性關係，就在川普第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）產下兩人的兒子拜倫（Barron Trump）幾個月之後。

川普目前待在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所。律師說，川普一開始對遭起訴大感「震驚」，但「他現已準備好隨時為此一搏」。

川普預告自己可能被正式起訴時，呼籲支持者展開抗議，並警告這可能會為這個國家「帶來死亡與破壞」。

丹尼爾斯在訪問中坦承，這是她在這場曠日廢時的訴訟戰中「第一次感到害怕」，「因為川普本人出來煽動暴力、鼓勵暴力」。

她也表示，3月30日川普被起訴的消息傳出後，她的社群媒體、電子郵箱和手機數小時內開始湧入極端暴力和死亡威脅。

她說，「只要有一個瘋狂支持者認為他們是在替天行道，或保護民主」，就會出事。

但丹尼爾斯依舊錶示，若有需要她願意出庭作證指控川普，但也表示還沒收到傳喚。

她說，「我曾看過他裸體，穿上衣服的他不可能更嚇人」。「我很害怕。但我毫無隱瞞，我很期待告訴每個人我所知道的事。」

© 2023 AFP