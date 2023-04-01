拜登告訴俄羅斯釋放華爾街日報記者

（法新社華盛頓31日電） 美國總統拜登今天呼籲俄羅斯釋放因間諜罪名被捕的「華爾街日報」美籍記者格什科維奇，但他也回絕該報編輯委員會提出的驅逐俄國駐美大使和記者呼聲。

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拜登準備前往密西西比州視察龍捲風災情時，被白宮記者問到有關格什科維奇（Evan Gershkovich）被捕一事他對俄羅斯有何訊息，拜登回說：「放他走。」

他還對在場記者表示，驅逐俄羅斯記者「不是目前的計畫」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）社論編委會昨天下午刊出一篇文章，呼籲驅逐俄羅斯駐美國大使及所有在美國工作的俄國記者。

文章還說，逮捕格什科維奇的時機「看似算計過的挑釁，為了要讓美國難堪，並且讓仍在俄羅斯工作的外國媒體心生畏懼」。

華爾街日報總編輯塔克（Emma Tucker）今天也向報社員工發短信說：「我們將竭盡全力設法讓格什科維奇獲釋。」

針對華爾街日報要求驅逐所有在美國的俄羅斯記者，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應說：「這家報社可以這麼要求，但這應該不會發生，因為根本沒有正當理由。」他並表示，格什科維奇是「犯行時當場被逮到」。

據信格什科維奇是蘇聯解體後第一位因間諜罪嫌在俄羅斯被捕的外國記者。這起事件預料將使得俄國與西方之間因俄烏戰爭而起的對抗加劇。

© 2023 AFP