出院次日 教宗方濟各將親自主持彌撒

（法新社梵蒂岡1日電） 教宗方濟各（Pope Francis）日前因支氣管炎就醫，在出院第2天就準備展開復活節前夕的活動，預定明天在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）主持彌撒儀式。

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教宗上月29日因呼吸困難住院，外界擔憂他身體狀況，可能無法參加基督教年曆中最重要的一周系列儀式。

教宗在羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Policlinic）住了3晚，他今天出院時微笑告訴祝福他的信眾說，他將主持棕枝主日（Palm Sunday）儀式，接着是三鍾經（Angelus）祈禱。

儘管教宗的聲音有時微弱，但被問到感覺如何時，教宗兩次打趣道：「我還活着！」

高齡86歲、領導全球13億天主教徒的教宗，過去幾年頻出健康狀況，包括膝蓋問題，讓他只能使用輪椅和拐杖。

在棕枝主日和復活節彌撒期間，預料教宗將保持坐姿，而由紅衣主教在祭壇上主持儀式。

梵蒂岡表示，這是在教宗最近一次生病之前就這樣安排的，因為教宗無法再長時間站立。

教宗29日在聖伯多祿廣場公開接見民眾後感到身體不適，但在服用抗生素之後，病情有所好轉。

教宗於2021年在傑梅利醫院接受結腸手術，這次是繼那之後的第2度住院。

教宗在過去一年中健康問題頻傳，因而引發廣泛關注，包括猜測他可能會選擇退休，而不是終生留在工作崗位上。

教宗一再表示，如果健康狀況不佳，他會考慮辭職；但教宗在上個月說，目前他沒有辭職的計畫。

© 2023 AFP