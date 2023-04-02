布查鎮屠殺案1周年 烏克蘭誓言繼續為獨立而戰

（法新社基輔2日電） 俄羅斯軍隊從烏克蘭布查鎮撤退，當地發現大量平民屍體1年後，烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼今天說，將繼續為獨立而戰。

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法新社報導，紮盧茲尼（Valery Zaluzhny）在通訊軟體Telegram寫道：「我們將繼續為我們國家的獨立而戰。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日下令俄國軍隊全面入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮（Bucha），並留下死亡和破壞的痕跡。

法新社記者去年4月2日目擊，布查鎮單是一條街上就有至少20具身着平民服裝的死者遺體，其中一些人的雙手還被反綁在背後。

烏克蘭及其西方盟國指責俄羅斯軍隊犯下戰爭罪，並指出有大量的影片和目擊者的證詞。

烏克蘭檢方指出，俄軍在布查鎮一帶殺害大約1400名平民，他們已經確定數十名涉案俄國軍人的身分。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稱讚1年前從基輔周邊地區擊退俄羅斯軍隊的壯舉。

澤倫斯基在Telegram說：「你們阻止了我們這個時代最大的反人類力量。你們阻止了一股鄙視一切並想摧毀一切賦予人們意義的力量。」他還附上1年前俄羅斯軍隊從烏克蘭首都周圍撤退時重獲自由地區的照片。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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