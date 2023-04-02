烏神職人員被控煽動宗教仇恨 遭當局審問

（法新社基輔1日電） 烏克蘭一名神職人員的住處被安全部門突襲後，抗議者在烏克蘭首都一座歷史悠久的修道院外對峙。

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「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC）都主教巴夫洛（Metropolitan Pavlo）被指控與莫斯科當局有聯繫，遭傳喚接受訊問，罪名是煽動宗教仇恨。巴夫洛否認指控。

烏克蘭安全局（SBU）表示，巴夫洛涉嫌「辯護、否認俄軍入侵烏克蘭之舉，美化俄軍成員」，並在「種族、民族、地區和宗教方面妨礙公民平等」。

而這項最新發展之前，烏國當局曾發布驅逐令，限期要求「烏克蘭的正教會」神職人員搬離基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）。而驅逐令期限已於3天前到期。

今天修道院外可看到包括神職人員在內的數十名支持者手持宗教標誌，在一小群反對者前祈禱。

基輔洞窟修道院等多個宗教場所，去年即因涉嫌與俄羅斯特工往來而遭到烏國安全部門突擊搜查。

烏克蘭還有一個「烏克蘭正教會」（Orthodox Church of Ukraine, OCU），一個完全獨立於莫斯科的個別機構。

根據烏國媒體，巴夫洛在今天稍早發布錄影聲明否認支持俄國侵烏。他說：「他們說我支持俄羅斯全面入侵烏克蘭。我先前說過了，我現在和未來仍舊會說，我譴責對我們國家的所有攻擊，俄羅斯和（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的所作所為是毫無正當性的。」

© 2023 AFP