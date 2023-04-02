蒙特內哥羅總統選舉第2輪投票 政壇老將對決新秀

（法新社波德里查2日電） 蒙特內哥羅民眾今天前往投票所選舉下一任總統，這次可能會看到一位年輕的新秀取代現任總統朱卡諾維奇，過去幾十年來朱卡諾維奇一直主導蒙特內哥羅的政治舞台。

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去年8月蒙特內哥羅政府垮台並出現長達數個月的政治僵局後，這次總統選舉的結果可能會決定蒙特內哥羅這個巴爾幹國家的政壇權力平衡。蒙特內哥羅又會於今年6月舉行國會選舉。

蒙特內哥羅總統任期5年，但主要是儀式性職務，大部分政治權力是由總理掌握。

投票在當地時間上午7時開始，並於晚間8時結束。非官方計票結果預計會在今晚公布。

第2輪決選是在第1輪投票兩周後進行，現任總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）在第1輪投票擊敗多位希望能改變政壇的對手，他獲得大約35%的選票，主要挑戰者米拉托維奇（Jakov Milatovic）獲得29%左右的選票。

然而，分析家基本上傾向覺得米拉托維奇會贏得總統選舉，他們認為這位親歐洲的經濟學家可能會吸引到大量期盼變革的選民，朱卡諾維奇和他所屬的社會主義者民主黨（DPS）已經統治長達數十年。

66歲的電台和電視節目主持人佛亞希奇（Dragan Vujacic）告訴法新社：「米拉托維奇提供了不同的願景、經濟繁榮及合作。」

自從社會主義者民主黨在2020年國會選舉首度遭遇重大挫敗以來，這個政黨一再受挫。

從那以後，蒙特內哥羅跌跌撞撞地經歷一場又一場的危機，期間還見證兩任政府的垮台。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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