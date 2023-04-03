紐約時報失去主帳戶Twitter驗證

（法新社紐約2日電） Twitter已從紐約時報主帳戶中刪除了金色「驗證」標記，因為執行長馬斯克今天抨擊紐時是「宣傳機構」，同時Twitter將轉型為付費驗證方案。

廣告 繼續瀏覽後續

馬斯克去年接管Twitter，並優先向付費用戶開放「藍色驗證標記」，代表用戶之真實帳戶。Twitter宣布從4月1日開始，將逐漸減少「舊版」的藍色驗證標記。

紐約時報是失去藍勾的眾多新聞媒體、公司與慈善機構之一，它在Twitter新系統下被標為帶金勾的驗證商業帳戶。

推特推出名為Twitter Blue的訂閱服務後，美國用戶若要保有金勾勾，必須支付1000美元（約合新台幣3萬5000元）月費，並為每個附加帳號支付每月50美元（新台幣1520元）。

紐約時報失去金勾勾數小時後，發言人表示，紐時將不會為此支付月費。他補充說：「我們也不會為記者報銷個人取得藍勾勾認證的費用，除非在極少數情況下，帳號顯示藍勾勾對報導目的至關重要。」

吸引近5500萬用戶追蹤的紐時主帳號失去金勾勾，不過有關旅行與讀者意見等附屬帳號仍保有認證標記。

許多媒體組織與名流皆表示不會訂閱Twitter Blue，包括籃球明星詹姆斯（LeBron James），不過他們的帳號目前仍有藍色或金色認證標記。

今天稍早，馬斯克在幾條推文中針對紐約時報說，「@NYTimes真正悲劇在於他們的宣傳一點都不有趣。」他並稱紐時主要內容「相當於腹瀉」和「沒什麼好讀的」。

© 2023 AFP