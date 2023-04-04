川普飛抵紐約為封口費案出庭 小群支持者到場迎接

（法新社紐約3日電） 美國前總統川普預計明天下午在紐約曼哈頓法院為封口費案出庭應訊，他今天搭乘私人飛機抵達曼哈頓時，迎接他的是成群結隊的記者、警察、路障和一小群支持者。

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紐約當局祭出高規格維安，在位於第五大道的川普大樓周邊設置路障，並封鎖曼哈頓刑事法院附近街道，大批警力在現場嚴陣以待。

一小群川普支持者發起示威活動，拉起寫有「2024完成築牆吧川普」（Finish the Wall Trump 24）字樣的大型橫幅。川普任內致力打擊非法移民入境，在美國與墨西哥邊境大興土木築起高牆。

71歲的示威者迪奇亞拉（Vito Dichiara）住在紐約長島（Long Island）郊區，他告訴法新社，他以前曾在右翼媒體福斯新聞（Fox News）工作。

他指控曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）參與政治陰謀，以阻止川普明年重新接掌白宮，並重申現任總統拜登2020年勝選，是民主黨從川普手中偷走大選。

迪奇亞拉說：「我來這裡是為了支持川普這位美國前總統和下一任總統。」

一些反川普示威民眾也來到現場，其中包括扮成魔鬼的哈拉莎（Marni Halasa）。

她在紅色洋裝上貼滿100美元假鈔，她說，這代表川普向色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付的封口費。

川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給「暴風女丹尼爾斯」，換取她閉口不談兩人過往風流韻事，紐約大陪審團今年3月30日決定起訴川普，使他成為史上首位遭刑事起訴的卸任總統。

眾所周知，在傾向支持民主黨的紐約，以房地產開發商搖身成為真人秀明星而聲名大噪的川普並不受人歡迎。

67歲的退休人士安德魯斯（Nancy Andrews）在紐約中央車站附近告訴記者：「表明沒人可以凌駕於法律之上是件好事，因為川普過去常說，他能在第五大道上射殺某人並逍遙法外。很高興看見這種心態正受到挑戰。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP