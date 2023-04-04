澳洲正式頒布禁令 政府公務裝置全面禁用TikTok

（法新社雪梨4日電） 澳洲政府今天宣布，基於安全考量下，將跟進許多其他西方國家的做法，禁止在政府政府設備上使用TikTok。

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澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）在聲明中表示，這項禁令將「在可行的情況下儘快實施」，未來只有在個案考量並採取適當安全措施的情況下，才會予以豁免。

隨澳洲跟進這項禁令後，由澳洲、加拿大、美國、英國及紐西蘭共同組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）情報共享網絡成員，已全數在政府設備上禁用TikTok。

法國、比利時及歐盟執委會（European Commission）也已頒布類似禁令。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）資深分析師萊恩（Fergus Ryan）表示，從政府裝置上除去TikTok是件「不費腦筋」的事。

他告訴法新社：「我們多年來都清楚知道，TikTok使用者數據在中國是易於取得的…有鑒於此，在公務手機上禁用這個應用程式是顧慮周全的決定。」

萊恩表示，北京當局很可能會「將這個禁令視為對中國企業的不公平待遇和歧視」。

© 2023 AFP