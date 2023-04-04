馬克宏訪中 既圖勸阻北京挺俄又要捍衛亞太利益

（法新社巴黎4日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於明天展開訪問中國行程，希望說服北京當局不要支持俄羅斯侵略烏克蘭，同時避免疏遠中國這個重要的貿易及地緣政治參與國。

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法新社報導，馬克宏辦公室一名不具名官員3月31日告訴記者：「中國是全球唯一有能力立即、徹底影響這場衝突的國家，無論是朝什麼方向。」

這名官員說，在烏克蘭議題上，馬克宏將試圖堅定面對中國國家主席習近平，同時「另闢蹊徑」，避免直接採取美方常用的對抗語氣。

馬克宏的目標包括維繫並重新平衡歐洲與中國的貿易關係，並捍衛法國在亞太地區的利益。基於海外領地和軍事部署考量，法國自視為亞太地區的參與者之一。

馬克宏的中國行所產生的影響將不僅限於法國，也與歐洲聯盟（EU）27個成員國有關，從歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）同行就可以明白看出這一點。

範德賴恩昨天赴巴黎拜訪馬克宏，兩人一起準備訪中。

範德賴恩上周在一場演說中提醒北京當局不要直接支持戰爭，但也提到歐盟不會與中國「脫鉤」。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）學者博達安（Antoine Bondaz）認為，馬克宏和範德賴恩不會「客氣地規勸（習近平）不該做哪些事」，以阻止習近平供應武器給俄羅斯。博達安預期，兩人會公開警告習近平不要供應武器，並在私下會談時揚言制裁。

中國聲稱尋求透過和平決議來解決俄烏戰爭。但習近平上月訪問莫斯科，展現中俄友好，還宣布一項許多人認為偏向俄羅斯的和平計畫，這些舉動都讓西方國家抱持懷疑態度。

範德賴恩上周說，「習近平不但沒有因為（俄羅斯）殘暴違法侵略烏克蘭而卻步，還與蒲亭治下的俄羅斯維持『沒有上限』的交情」。

她還說：「中國繼續影響蒲亭這場戰爭的方式，將是歐中未來關係的決定性因素。」

在歐盟內部，經濟龍頭法國和德國都認為與中國維繫貿易是優先要務，但鄰近烏克蘭的東歐國家對於俄羅斯過去佔領的歷史記憶猶新，更希望就俄烏戰爭加大力道施壓中國。

馬克宏將率領約由60名商界領袖組成的代表團前往中國，包括空中巴士（Airbus）和法國電力集團（EDF）高層，其中一些人希望簽下有利可圖的新合約。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亞洲事務專家高德蒙（Francois Godement）在推特上寫道，馬克宏和範德賴恩將強調「消除風險，而非脫鉤」。高德蒙說，針對與北京的齟齬，他們會尋求「低調但務實的回應」，且「不要批評中國的未來」，因為習近平在中國仍看似地位穩固。

馬克宏5日下午抵達中國後，將與旅居北京的法國人會面，6日與中國官方高層會談，晚間接受國宴款待。他7日將前往廣州與當地學生見面。

馬克宏也相當關注法國在整個亞太地區的影響力。

法國在亞太地區的海外領地約有160萬名公民，涵蓋馬達加斯加東部外海的留尼旺島（La Reunion）到澳洲東北方的新喀里多尼亞島（New Caledonia），以及法屬玻里尼西亞（French Polynesia）的數十座太平洋小島。

法國參議院一份亞太地區相關報告的共同作者裴林（Cedric Perrin）說，亞太地區擁有眾多人口、豐富自然資源和經濟重要性，因此成為「地球的中樞」。

亞太地區在許多方面處於緊張態勢，比如北韓擁有核武，以及美中因台灣議題相互對立等。法國希望其廣大的經濟區和部署當地的7000兵力，能讓法國佔有一席之地。

裴林認為，如果法國希望被真正視為區域參與國，就「必須對中國重申堅定務實的立場，尤其是關於遵守國際法的必要性」。

© 2023 AFP