耶路撒冷艾格撒清真寺爆警民衝突 以巴雙方各執一辭

（法新社耶路撒冷5日電） 耶路撒冷的艾格撒清真寺內今早爆發警民衝突；以色列警方表示，警察進入清真寺是為了驅逐「煽動分子」；巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈馬斯則譴責此舉為「前所未有的罪行」。

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統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈馬斯集團（Hamas）呼籲約旦河西岸的巴勒斯坦人，「集體起來保衛艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque）」。

以色列警方表示，「煽動分子」據守寺內，使用煙火、棍棒和石頭反抗，警察進入清真寺是為了驅散這些人。

艾格撒清真寺位於以色列佔領的東耶路撒冷舊城，過去也見到巴勒斯坦人和以色列人之間出現衝突與暴力，特別是在穆斯林齋戒月期間，這段時間有數以萬計信徒前往艾格撒清真寺禮拜。

艾格撒清真寺是穆斯林的聖地，就建在猶太人所稱猶太教最神聖的聖殿山（Temple Mount）上面。

這次新暴力事件發生的時間點，正值穆斯林齋戒月過了一半，而猶太人準備從今天晚間開始慶祝逾越節（Passover）。

以色列警方發布的影音畫面顯示，清真寺內似乎有煙火爆炸，還有一些人投擲石塊。

以色列警方表示，「數名青年和蒙面煽動分子違法」拿着煙火、棍棒和石頭據守在清真寺裡面，警方不得不強行進入寺里。

在艾格撒清真寺發生衝突的消息傳出後，根據法新社記者和目擊者所見，有幾枚火箭從加薩走廊北部射向以色列領土。

© 2023 AFP