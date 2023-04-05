郭台銘爭取國民黨總統提名

（法新社台北5日電） 鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，將全力爭取國民黨總統提名，以「避免與中國開戰」。

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郭台銘清晨搭乘中華航空班機返台，上午10時在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行心得報告記者會「台灣需要一個很棒的CEO」，現場報告未來工作計畫。郭台銘表示，台灣面臨最大的問題還是經濟，而經濟的背後是科技與創新，且「政治與經濟是密不可分的」。

郭台銘指出，此時此刻台灣正面臨的巨大危機，不是單純的市場經濟問題，而是地緣政治連動引發的產業、人才斷鏈，和隨時可能爆發戰爭的風險，如何讓中華民國台灣過去創造的民主典範和經濟奇蹟不會功虧一簣，繼續朝先進科技國家前進，是台灣人民跨世代的願望，也是他爭取參選2024總統的動力。

郭台銘說，台灣的富裕是建立在台海穩定、區域互利和全球共榮基礎上，但面對美中對抗，台灣會被迫選邊站，成為最直接的受害者，他認為最好的辦法是努力「化解美中對抗」，台灣身處美中對抗的焦點，又是美中經濟的連接點，有條件成為化解美中對抗的關鍵影響力，「只要我們有一名具國際高度、以和平為念的領袖。」

郭台銘表示，全世界都渴望和平，避戰當然是領袖最重要的責任，台灣避戰要做兩件事，「化解美中對抗、不能讓民進黨執政」，他說，「投票給高舉台獨、仇中抗中的民進黨是危險的」，和平的日子並不是理所當然的，需要人民作正確的選擇。

郭台銘指出，能不能被國民黨徵召，在於民調的呈現，他拜託民眾只要接到民調電話都表達「唯一支持郭台銘」， 讓黨中央有明確依據提名最能勝選的人，若獲得徵召提名，將竭盡所能團結非綠陣營，贏得2024年總統大選，達成政黨輪替、國會過半的目標。

但郭台銘也表示，若最後的民調結果侯友宜較高，國民黨決定徵召侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨團結勝選。他再次表明，「我願意全力爭取國民黨提名，與副總統賴清德來一場君子之爭。」

郭台銘3月27日啟程訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日，但郭台銘提前返台。

© 2023 AFP