中東死對頭關係正常化 伊朗沙國外長在中國會面

（法新社德黑蘭6日電） 德黑蘭表示，中東死對頭伊朗和沙烏地阿拉伯在中國斡旋下達成協議，兩國外交部長今天在北京會面，為關係正常化鋪平道路。

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伊朗外交部在聲明中說，伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）和沙烏地阿拉伯外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）討論了重新開放兩國大使館和領事館的步驟。

沙烏地「新聞頻道」（Al Ekhbariya）還報導說，兩位部長在北京開會「討論落實協議」。報導播放的畫面中，兩人在沙烏地和伊朗國旗前面露微笑地握手、交談。

德黑蘭和利雅德3月10日宣布達成協議，同意恢復7年前因伊朗示威者攻擊沙國外交使領館而中斷的關係。

以遜尼派穆斯林為主的沙烏地與什葉派佔多數的伊朗令人震驚地邁向和解，可能讓數十年來動蕩不安的中東出現新面貌。

根據上月協議，們將在兩個月內重新開放大使館和領事館，並落實20多年前簽署的安全和經濟合作協議。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）預計在兩國外長會談後訪問利雅德。

中國成功促成伊朗和沙烏地阿拉伯和解，對美國長期作為中東主要外部權力掮客的角色帶來挑戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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