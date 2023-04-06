前義大利總理貝魯斯柯尼 加護病房過夜

（法新社羅馬5日電） 領導義大利政壇數十年的前義國總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）今天因呼吸系統問題送往米蘭一間醫院的心臟部門治療，預計他將在加護病房過夜。

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86歲的貝魯斯柯尼是媒體大亨暨參議員，他近年來一直進出醫院。稍早，他的近親前往米蘭的聖拉斐爾醫院（San Raffaele Hospital）探望。

貝魯斯柯尼的弟弟保羅（Paolo）在離開醫院時對記者說，「他很穩定，堅若磐石」，「他會挺過來的」。保羅並說，這位巨人的家屬感到「樂觀」。

義大利外交部長塔加尼（Tajani）表示，貝魯斯柯尼「因感染問題未解決」，目前在加護病房治療，但是他能夠說話。

據義大利媒體報導，貝魯斯柯尼在抱怨呼吸困難後被送往醫院。消息人士指出，他將在醫院過夜。

億萬富翁貝魯斯科尼是右翼「義大利前進黨」（Forza Italia）的領袖。他上個月在同一間醫院住了4天，然後在3月30日出院。義大利媒體報導他患有心臟疾病。

貝魯斯科尼1日在社群網路發表的一條消息中說：「我已重新開始工作…我已準備好並將自己獻給我所愛的國家，就像我一直所做的那樣。」

© 2023 AFP