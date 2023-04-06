川普遭起訴 專家：案情棘手 定罪不易

（法新社華盛頓5日電） 美國前總統川普的成為史上首位遭刑事指控的前總統，但專家團隊認為，要達到定罪結論恐怕有着重重的法律障礙。

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民主黨籍紐約曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）昨天在備受外界關注的傳訊過程中，公布對這位76歲地產大亨的起訴書。

起訴書針對成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）於2016年總統大選之前所收到的13萬美元封口費，對川普提出34項偽造商業紀錄指控。

這筆款項由川普私人律師柯恩（Michael Cohen）安排支付，川普後來已分期償還，因此才會有34項的指控。

起訴書指出，由於這些款項疑似有「犯下其他罪行的意圖」，因此從輕罪提高為重罪。

然而，起訴書並未詳述究竟「其他罪行」為何，而這很可能就是案情棘手的地方。

檢察官在記者會中說，這筆封口費為川普、柯恩等人計謀的一環，意在「壓下負面消息」並提高川普勝選機會。

然而，川普選的是總統職位，而非紐約州公職，他能否被認定觸犯地方選舉法而非聯邦選舉法，在法律層面上恐怕很有問題。

紐約霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授雅羅謝夫斯基（Ellen Yaroshefsky）說，檢察官在「證明虛假商業紀錄是蓄意用來影響選舉」上，恐怕會遭遇困難。

美國聯邦調查局（FBI）前代理局長麥凱比（Andrew McCabe）告訴CNN，起訴書「讓人失望」。他表示，這起紮紮實實的輕罪案是因「蓄意隱瞞另一起罪行」才導致加重成為重罪案，檢方卻未提供「法律論述」來說明要隱瞞的罪行到底是什麼。

「如果我們的法律朋友看到這份起訴書，卻看不到重罪的理由，就很難說服陪審團會做出犯下重罪的結論。」

加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學教授哈森（Richard Hasen）說，檢察官必須證明，川普很清楚自己的這筆款項是有違競選財務法的。

哈森在網路媒體Slate寫道，而「證明一個人的意圖向來很棘手」。

© 2023 AFP