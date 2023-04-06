拉丁美洲通膨飆升 11國領袖開會商討對策

（法新社墨西哥市5日電） 包括巴西和墨西哥這兩個拉丁美洲最大經濟體在內的11個拉美國家領袖今天宣布展開合作計畫，以對抗通貨膨脹。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，這項倡議是在墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）召開線上會議後公布。

他表示，計畫旨在透過移除進口關稅和其他貿易壁壘，讓人們能以更優惠的價格取得「食品和基本產品」。

根據會後發布的聲明，當務之急是降低「最貧窮和最弱勢群體取得這些產品的成本」。

會議與會者還包括阿根廷、貝里斯、玻利維亞、智利、哥倫比亞、古巴、宏都拉斯、委內瑞拉和聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）等國領袖。

拉美與世界其他地區一樣遭受通膨加劇之苦，部分原因可歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭以及疫情導致的供應短缺。

根據國際貨幣基金（International Monetary Fund）的資料，拉美地區截至2022年底的通膨率為14.8%，阿根廷更高達95%左右，創下30多年來最高紀錄。

儘管墨西哥等部分國家的物價上漲速度最近有所放緩，但羅培茲歐布拉多警告，通膨仍構成「威脅」。

領袖們同意成立由各國政府代表組成的工作小組，以確認合作具體措施，特別是在化肥領域，這是受俄烏戰爭影響最嚴重的產品之一。

羅培茲歐布拉多邀請這些領袖參加5月6日至7日在墨西哥度假勝地坎昆（Cancun）舉行的峰會，進一步討論相關議題。

© 2023 AFP