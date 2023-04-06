索羅門群島挺台省長遭罷黜 省議員資格又被撤銷

（法新社雪梨6日電） 立場親中國的索羅門群島政府據報已「撤銷」一名挺台前省長的省議會議員資格，因為他公然拒絕將外交承認從台北轉向北京。

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法新社報導，馬萊塔省（Malaita）前省長兼省議會議員蘇達尼（Daniel Suidani）遭索國當局懲罰之際，適逢中國在索國和太平洋區域影響力日增，美國及其太平洋地區盟友對此都予以關切。

蘇達尼已於2月7日的不信任投票中遭罷黜省長職位。他一直反對總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）政府在外交上承認中國並與台灣斷交的決定。

據當地媒體昨天披露的政府聲明，通知蘇達尼被撤消馬萊塔議會議員資格的信件稱，他「一直未能承認一個中國政策，這是中央政府的一項重要政策」，因此他的省議會席位應視為空缺。

索羅門群島廣播公司（Solomon Islands Broadcasting Corporation）報導，蘇達尼計畫針對上述決議向高等法院提出訴訟。

蘇達尼在省議會的盟友波拉（Dickson Pola）告訴法新社，「我們覺得很失望，因為這看起來真的不像是合法的決定」。

波拉說，馬萊塔的民眾幾乎一面倒地支持與台灣而非中國維持關係，因為當地居民確實從台灣的援助計畫中受益。

索國與中國於2022年簽署秘密安全協議。儘管索國否認，美國和澳洲官員仍擔心該協議可能向中共解放軍開放廣大水域，並允許中方設置常設海軍基地。

© 2023 AFP