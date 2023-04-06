被推特標記為國家附屬機構 美全國公共電台不滿

（法新社華盛頓5日電） 馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體平台推特（Twitter），今天將素有名望的美國媒體「全國公共電台」（NPR）標記為國家附屬機構後，「全國公共電台」對此大表不滿。

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跡象顯示馬斯克已開始更新它的媒體政策，推特前幾天刪除了紐約時報主帳戶的認證標記，今天以華盛頓為根據地的全國公共電台，也被加上「國家附屬媒體」標籤，而此標籤也同樣適用於中國與俄羅斯國有媒體。

保守派經常認為全國公共電台與紐約時報是左派媒體的堡壘，馬斯克也常在推文中呼應這個立場。

推特目前仍是媒體、名人與官員的主要傳播平台，根據推特的政策，加上「國家附屬媒體」標籤或刪除認證標記，都將削弱帳戶在平台上所能觸及的傳播對象。

馬斯克為推特的個人與公司帳戶設定4月1日為最後期限，使用者可選擇以訂閱方式支付驗證標記的費用，不然帳戶的「已驗證」標記就會遭移除。儘管這個期限已過了幾天，許多非訂閱客戶的驗證標記仍然存在。

全國公共電台的主帳戶仍然有着認證標記，但它昨天晚上已被標為「國家附屬媒體」，此一標籤也同樣用於中國公廣系統「中央電視台」與莫斯科的「今日俄羅斯」（RT）。

全國公共電台總裁兼執行長藍辛（John Lansing）說：「昨晚看到推特將全國公共電台標記為『國家附屬媒體』實感不安，根據推特自己的準則，全國公共電台不適用於這種描述。」

藍辛說，全國公共電台「有着數以百萬計聽眾支持，他們依靠我們提供獨立、基於事實的新聞報導」。

根據全國公共電台的網站，它的預算大部分來自全美會員站支付的費用，這些會員站本身由個人捐助者和政府基金支持。

全國公共電台向法新社表示，它們的營運預算中，只有不到1%是來自聯邦政府。

藍辛表示：「全國公共電台捍衛言論自由，關注權勢者負起應盡之責，無法接受推特以這種方式為我們貼上標籤。」

推特在網站上定義國家附屬媒體為「國家經由財政資源或直接、間接的政治壓力操弄編輯內容，和/或是控制製作與發行」。

但截至今天下午為止，推特的協助中心仍明確指出全國公共電台不應歸類於「國家附屬媒體」。

「出於本政策考量，編輯內容獨立的國家資助媒體，例如英國國家廣播公司（BBC）或美國的全國公共電台，並未被定義為國家附屬媒體。」

至少在今天下午，全國公共電台經營的其他帳戶，像是音樂與政治，還沒有被標記為「國家附屬」。

非營利的言論自由倡導組織美國筆會（PEN America），抨擊推特的這項做法危險。

美國筆會的數位政策經理伍勒里（Liz Woolery）表示，「推特單方面將全國公共電台標記為國家附屬媒體，與今日俄羅斯相同，這是一個危險的舉動，可能會進一步破壞公眾對可靠新聞來源的信心。」（譯者：屈享平/核稿：陳政一）

© 2023 AFP