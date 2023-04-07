加拿大魁北克冰暴肆虐 2人罹難近百萬人停電

（法新社蒙特婁6日電） 加拿大東部今天受到冰暴襲擊，倒塌的樹木阻斷道路通行並且扯落電線，造成2人死亡與近百萬人無電可用。

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這場冰風暴侵襲加拿大人口最多的兩個省分魁北克省（Quebec）與安大略省（Ontario）。

天氣警報解除後，魁北克省政府經濟和能源廳長費茲吉本（Pierre Fitzgibbon）在記者會上說，「蒙特婁受創慘重」，但情況仍在「掌控中」。

儘管如此，有關當局仍呼籲大家小心，建議民眾遠離掉落的電線，並且避免走進林木茂密地區，因為堆滿冰雪的樹木可能倒塌。

安大略省昨天有一位居民被倒下的樹木壓死；今天早上一名60多歲男子清理院子時，被他試圖砍下的樹枝擊中身亡。

到了今天傍晚，仍有近100萬名用戶無電可用，大多數是發生在魁北克省，但一些電線已經修復。

這是魁北克自1998年受到冰暴侵襲以來規模最大的停電事件，當時魁北克省陷入混亂數周。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在蒙特婁勘災時說：「對蒙特婁人還有此區受冰暴襲擊的人來說，這是非常難熬的時刻。」

停電主要因為冰雪堆積過重，使樹枝和樹木斷折並觸及電線使然。道路工作人員今天傍晚仍在清理道路上的殘骸。

© 2023 AFP